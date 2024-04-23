Лондон, 23 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Новые ограничения на работу дочерних структур европейских компаний в России, принятые для избежания обхода санкций, могут вынудить бизнес действовать через свои филиалы или российские компании, пишет Financial Times (FT), ссылаясь на представителей бизнеса.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Не было никаких оснований отказываться от льгот для европейских дочерних компаний. Никто не хотел отдавать эти компании в руки российских консультантов»,— сказал, в частности, руководитель одной из европейских «дочек» в Москве.

В материале указывается, что речь идёт о положении из принятого в декабре 2023 года 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Согласно документу, европейские компании должны будут получать от властей своей страны разрешение на предоставление некоторых видов услуг дочерним предприятиям в России. В их число вошли юридические консультации, бухгалтерские услуги, а также управленческий консалтинг.

Ранее такие услуги запретили прямо или косвенно оказывать российским компаниям и госорганам, но для «дочек» фирм ЕС действовало исключение.

Адвокат Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке заявил изданию, что такие правила ЕС вводит для подсчёта, сколько организаций продолжает работать в России. По его словам, некоторые компании могут перенести попадающие под ограничения функции в офисы за пределы Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 12 апреля, Совет Европейского союза принял директиву, устанавливающую уголовную ответственность за обход санкций на уровне содружества. Кроме того, юрлица также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение было совершено лицом, занимающим руководящее положение в компании. В таких случаях санкции могут включать в себя дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и лицензий на осуществление экономической деятельности.

9 апреля первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявлял, что членам Евросоюза всё труднее даются переговоры на тему новых антироссийских санкций. Скорее всего, очередной пакет будет затрагивать лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционного давления, сказал он.

По итогам 2023 года экономика России, реальные доходы населения и инвестиции выросли, санкции не повлияли на РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов. Против России уже вводили несколько санкционных пакетов, но правительству главное проводить свою собственную, ответственную политику, это и делается, заявил глава Минфина.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года отметил, что многим иностранным компаниям невыгодны западные санкции. Глава государства добавил, что, несмотря на санкционные меры, число работающих в России зарубежных компаний не сокращается, а растёт.