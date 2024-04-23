Москва, 23 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направила комиссию для проверки сведений в средствах массовой информации о случаях избиения осуждённых в исправительной колонии № 6 (известной как «Чёрный дельфин») в Оренбургской области, сообщил 23 апреля директор ФСИН Аркадий Гостев.

Иван Руднев/РИА Новости

«Направили туда комиссию из центрального аппарата (ФСИН), для того чтобы на месте объективно посмотреть, убедиться — так это или нет», — сказал он журналистам.

Гостев пообещал сообщить о результатах проверки.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова послала запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить дошедшую до неё информацию о якобы неправомерных действиях в отношении заключённых со стороны сотрудников исправительной колонии № 6.