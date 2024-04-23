Москва, 23 апреля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России получат в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 в двух модификациях, заявил 23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Пресс-служба Минобороны РФ

«В текущем году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Кроме того, в российские войска поступят зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», а также радиолокационные станции нового поколения.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 апреля Шойгу заявил, что Вооружённые силы России повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного вооружения на Украине.

По его словам, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в разы нарастили свои мощности, а также значительно повысили боевые возможности ВС РФ, свидетельством чего является обстановка в зоне спецоперации.