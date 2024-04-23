Нижний Новгород, 23 апреля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В торговом центре «Океанис» в Нижнем Новгороде упал лифт, пострадал один человек. Об этом 23 апреля сообщили в Telegram-канале Гострудинспекции Нижегородской области.

Кадр из видео

«47-летний монтажник получил множественные травмы при падении лифта в торгово-развлекательном центре», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл утром 22 апреля. Сейчас ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений в результате несчастного случая на производстве.

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В ведомстве добавили, что устанавливаются обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений работника.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Иванове 82-летняя женщина упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину. Пожарные вместе со спасателями вытащили пострадавшую. Во время проведения спасательных работ женщина была в сознании, с ней поддерживали связь. Пострадавшую передали врачам.

Ранее в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга упал лифт. По информации СМИ, в момент падения в нём находились 15 человек, включая пятерых детей. Как сообщали в СК, троих пострадавших, среди которых оказался восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава, доставили в медицинское учреждение.