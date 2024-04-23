Москва, 23 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Московский и Ленинградский военные округа, созданные по поручению президента России Владимира Путина, с 1 марта приступили к выполнению задач. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время вступительного слова на заседании коллегии ведомства.

Максим Блинов/РИА Новости

Глава Минобороны пояснил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс, усиление НАТО у границ России, проведение масштабных учений по отработке якобы готовящейся «российской агрессии», а также деятельность блока в Арктике вынуждают РФ применять меры адекватного реагирования.

«В 2022 году Верховный главнокомандующий принял решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. С 1 марта они получили все соответствующие указания, приступили к выполнению задач», — уточнил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов.

Россия развернёт дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, заявил 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

12 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах вместе с партнёрами по НАТО защищать остров Готланд в Балтийском море якобы от России.

Кристерссон уточнил, что в НАТО будут обсуждаться вопросы расширения шведского присутствия на Готланде, а также наблюдения и размещения подводных лодок.