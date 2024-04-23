Москва, 23 апреля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В Москве 13-летний мальчик, придя домой из школы, обнаружил мёртвой свою восьмилетнюю сестру. На лице девочке были странные пятна. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Дарья Драй ИА Регнум

Вечером 19 апреля шестиклассник вернулся домой после школы. Школьник знал, что родители ещё на работе, но дома должна была находиться его восьмилетняя сестра. Ребёнок несколько раз окликнул младшую сестру, но никто не отозвался. Тогда школьник обыскал все комнаты и увидел открытую дверь на балкон.

«Ребёнок обнаружил на балконе свою сестру, она не подавала признаков жизни. На лице девочки были какие-то пятна. Он попытался позвонить своей матери, но та не отвечала на звонок. Школьник догадался позвонить в 112», — рассказал источник.

Когда скорая приехала, они пытались спасти девочку и проводили неотложные реанимационные действия, но было уже поздно. Кожные покровы девочки были бледными, на лице были пятна. Реанимационные действия не помогли спасти жизнь ребёнка. Медики констатировали смерть от естественных причин.

Утром в день трагедии восьмилетняя девочка была в школе. Учителя рассказали правоохранителям, что школьница чувствовала себя хорошо и на плохое самочувствие не жаловалась. Ребенок выглядел всегда опрятно, она дружила с одноклассниками.

Однако источник сообщил, что на третий день после рождения девочке поставили диагноз окно в сердце. До шестого месяца ребёнок наблюдался в детской больнице. Последнее ЭКГ погибшей делали в 2019 году, которое показало, что от поставленного при рождении диагноза ничего не осталось и у девочки нет никаких хронических заболеваний.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по пути в школу скончался третьеклассник. Ученик школы умер, когда шёл на урок вместе с педагогом.