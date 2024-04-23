Москва, 23 апреля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Китай по итогам марта 2024 года поставил в Россию оборудования, механизмов и запчастей на $2,9 млрд, что на 15% меньше показателя за аналогичный период 2023 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Иван Шилов ИА Регнум

В последний раз до этого снижение по данной категории товаров фиксировалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года.

Экспорт легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и их комплектующих из Китая в Россию также сократился почти на 20% по сравнению с мартом 2023 года, составив $1,4 млрд.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном пригрозила последствиями для китайского бизнеса, если Пекин решится поддерживать Москву в конфликте с киевским режимом. Она уточнила, что эта позиция Белого дома касается и поддержки российского ВПК.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул 18 апреля, что Пекин примет необходимые меры, если Вашингтон решится на дополнительные санкции против китайских компаний.

9 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай намерены в рамках БРИКС и ШОС решать проблему санкционных мер.