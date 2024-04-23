Санкт-Петербург, 23 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в День Победы в очном формате проведут военный парад, также состоится праздничный салют. Акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн, сообщил губернатор города Александр Беглов.

РИА Новости/Александр Гальперин

«Военный парад и салют состоятся в Санкт-Петербурге в День Победы. «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате», — цитирует сообщение Беглова телеканал ««Звезда».

Как передавало ИА Регнум, шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате. Об этом 23 апреля сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» депутат Государственной думы Елена Цунаева.

Решение принято из соображений безопасности, отметила она.

Ранее власти Крыма заявили, что парад Победы и шествие «Бессмертный полк» не будут проводиться в 2024 году по соображениям безопасности. Глава республики Сергей Аксёнов отметил, что, несмотря на это решение, крымчане воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.