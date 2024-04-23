Берлин, 23 апреля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц остался недоволен тем, что президент России Владимир Путин процитировал философа Иммануила Канта. На церемонии, приуроченной к 300-летию мыслителя, Шольц обрушился на Россию с критикой и обвинениями в попытках «присвоить труды Канта», сообщает издание Welt.

Kay Nietfeld/dpa|Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

«У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», — подчеркнул Шольц, выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук.

Он добавил, что позиция РФ по Украине якобы противоречит взглядам философа на мир.

22 апреля президент России поприветствовал участников и гостей Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», назвав его проведение свидетельством неугасающего интереса к личности уникального мыслителя и его философским трудам. В январе Путин охарактеризовал Канта великим мыслителем, чьи призывы жить своим умом актуальны по сей день.