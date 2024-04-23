Таллин, 23 апреля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В Эстонии могут закрыть православные монастыри, если они откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс радиостанции Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

РИА Новости/В. Тийт

Сообщается, что Ляэнеметс уже посетил Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату. При этом глава эстонского МВД пообещал разъяснить позицию правительства по этому вопросу и заверил, что государство намерено дать приходам возможность самим принять соответствующее решение.

«Те, кто напрямую подчинён патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой. Если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там», — заявил Ляэнеметс.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Эстонии намерен предложить Рийгикогу — парламенту страны — признать Московский патриархат террористической организацией. В Эстонской православной церкви 10 апреля заявили, что не будут разрывать канонические связи с Русской православной церковью, так как на церковном уровне для этого нет оснований.

По словам Ляэнеметса, у него как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на предложение Лаури Ляэнеметса признать РПЦ «террористической» организацией заявила, что у него все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами? — задала вопрос дипломат.

В феврале власти Эстонии выдворили из страны главу Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова). Священнослужителю пришлось выехать из республики из-за отказа МВД продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Митрополит назвал такой шаг политически мотивированным. С его отъездом нападки на церковь не прекратились.