Кишинёв, 23 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Признаки госизмены есть в действиях молдавских политиков, создавших оппозиционный блок «Победа». Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, сообщает 23 апреля информационный портал ZDG.

Максим Блинов/РИА Новости Съезд молдавских политиков и общественных деятелей в Москве

По его словам, создание этого объединения может угрожать безопасности государства. Прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности отслеживают все действия молдавских политиков в Москве, которые в своё время будут квалифицированы.

«Рассматривается и преступная составляющая «измены Родине» в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», — отметил Монтяну.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля в Москве лидеры нескольких молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа». Объединение намерено противостоять Партии действия и солидарности, контролирующей парламент и правительство Молдавии. Участники съезда, выступающие за присоединение страны к ЕАЭС, заявили, что на родине не могли провести подобную встречу из-за гонений, вызванных критикой проевропейского курса Кишинёва.

По возвращении в Кишинёв участников съезда запугивали и допрашивали, сообщили в блоке «Победа». Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану обвинил оппозиционеров в намерении дестабилизировать ситуацию в республике.