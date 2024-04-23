Генпрокуратура Молдавии заподозрила в госизмене создателей блока «Победа»
Кишинёв, 23 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Признаки госизмены есть в действиях молдавских политиков, создавших оппозиционный блок «Победа». Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, сообщает 23 апреля информационный портал ZDG.
По его словам, создание этого объединения может угрожать безопасности государства. Прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности отслеживают все действия молдавских политиков в Москве, которые в своё время будут квалифицированы.
«Рассматривается и преступная составляющая «измены Родине» в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», — отметил Монтяну.
Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля в Москве лидеры нескольких молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа». Объединение намерено противостоять Партии действия и солидарности, контролирующей парламент и правительство Молдавии. Участники съезда, выступающие за присоединение страны к ЕАЭС, заявили, что на родине не могли провести подобную встречу из-за гонений, вызванных критикой проевропейского курса Кишинёва.
По возвращении в Кишинёв участников съезда запугивали и допрашивали, сообщили в блоке «Победа». Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану обвинил оппозиционеров в намерении дестабилизировать ситуацию в республике.