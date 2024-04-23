Днепропетровск, Украина, 23 апреля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр) прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Перед этим в Днепропетровской и ряде других областей на востоке Украины объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории данного региона.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 23 апреля в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Подробности инцидента не приводились. Кроме того, издание сообщило, что на Украине ночью 23 апреля взрывы раздались в Киеве. В городе сработала система ПВО.

Украинские СМИ 22 апреля сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.