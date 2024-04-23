Москва, 23 апреля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Тренер по художественной гимнастике Елена Карпушенко ушла из жизни в возрасте 62 лет, сообщила 23 апреля пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Всероссийская федерация художественной гимнастики Тренер Елена Карпушенко

«Сегодня ночью на 63-м году жизни не стало Елены Львовны Карпушенко. Её вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить», — говорится в некрологе.

В федерации выразили соболезнования всем, кто знал Елену Карпушенко. Причины смерти не указаны, место и время прощания с тренером объявят позже.

Елена Карпушенко родилась 26 мая 1961 года в Москве, окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Она тренировала тринадцатикратную чемпионку мира по художественной гимнастике, чемпионку Европы и серебряного призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Яну Кудрявцеву, возглавляла тренерский коллектив столичной школы «Крылья Советов».

В числе воспитанников Карпушенко гимнастки Ангелина Юшкова, Татьяна Курбакова, Александра Ермакова, Алина Ермолова.