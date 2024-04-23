Задержанный в Брянске террорист готовил взрыв в общественном месте
ФСБ: задержанный в Брянске террорист готовил взрыв в общественном месте
Брянск, 23 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Задержанный за подготовку теракта в Брянске сторонник украинских националистов готовил взрыв в общественном месте. Об этом он сообщил в ходе допроса, кадры которого опубликовала 23 апреля пресс-служба ФСБ.
Фигурант рассказал, что получил задание поднять из тайника взрывчатое вещество и подготовить теракт в одном из общественных мест.
Как ранее передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Брянске сторонника украинских националистов, который по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации готовил теракт в городе. У него было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать при совершении преступления. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта, ему грозит до 20 лет лишения свободы.