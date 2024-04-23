Харьков, Украина, 23 апреля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. В Харькове и ближайших населённых пунктах после уничтожения телевышки высотой 250 метров всё ещё нет цифрового ТВ, сообщил 23 апреля глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В результате обстрела в Харькове и ближайших населённых пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания», — написал он.

Синегубов добавил, что кабельное ТВ, интернет и мобильная связь всё ещё работают в городе.

Как передавало ИА Регнум, днём 22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Синегубов в этот же день уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.

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Украинские СМИ опубликовали кадры последствий удара по телевышке. На записи видно, что верхняя часть конструкции (шпиль) упала в зелёной зоне в непосредственной близости от сохранившейся части вышки.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев позднее рассказал, что российские войска нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились в телевышке на улице Деревянко в Харьковском районе Павлово Поле.

На уничтоженной телевышке в Харькове, по предварительным данным, было установлено координационное устройство ПВО ВСУ, добавил, в свою очередь, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.