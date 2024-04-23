Берн, 23 апреля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Швейцария дополнительно заблокировала российские финансовые активы на 580 млн швейцарских франков (около $636 млн) в 2023 году, говорится в заявлении Государственного секретариата экономики Швейцарии.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Активы заморожены госсекретариатом по итогам собственного расследования и после детальных разъяснений банков. Кроме того, количество замороженных объектов недвижимости увеличилось на два и теперь составляет 17.

Среди других заблокированных активов — спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие попавшим под санкции физическим и юридическим лицам.

В госсекретариате также проинформировали, что за минувший год сумма замороженных российских активов сократилась на $1,86 млрд — до $6,36 млрд из-за обесценивания ценных бумаг. За этот же период швейцарские власти разблокировали активы примерно на $318 млн, так как юридические основания для их заморозки не были соблюдены.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала Швейцарию о потере доверия к международному посредничеству из-за деструктивной политики Берна. Она напомнила, что Швейцария поддержала все санкционные пакеты ЕС, направленные против России, и подчеркнула, что солидарность этого государства с Украиной противоречит его декларируемому «нейтралитету».