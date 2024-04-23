Москва, 23 апреля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В «Московской технической школе» («МТШ») уже прошли обучение 2,2 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Варвара Гертье/РИА Новости

«Мы запустили «Московскую техническую школу» в 2021 году для повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий. Обучение уже прошли свыше 2,2 тыс. человек», — написал мэр.

Собянин добавил, что «МТШ» запустила новое направление обучения.

«Теперь у «МТШ» есть общий модуль «Новые производственные технологии». В рамках направления инженеры будут осваивать актуальные подходы в производстве, работу с новыми материалами, методы и процессы при проектировании и производстве конкурентоспособных на мировом рынке продуктов или изделий», — пояснил градоначальник.

Он отметил, что в ходе обучения специалисты смогут повысить квалификацию в сфере цифрового проектирования и моделирования, оптимизации процессов, математического моделирования, компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга.

Кроме того, Собянин анонсировал открытие на базе «МТШ» в 2024 году ещё двух направлений — «Информационная безопасность» и «Цифровые двойники».

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр столицы сообщил о завершении строительства многофункционального комплекса для студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Он пояснил, что на Госпитальной набережной для студентов Бауманки построили два здания: «Стрела» и «Спектр». Они вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о победе московских школьников на Всероссийской олимпиаде: сборная столицы завоевала 819 дипломов, победителями и призёрами стали ученики из 131 школы.