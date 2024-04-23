Швейцария в 2023 году разблокировала связанные с Россией активы на $318 млн
Берн, 23 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Власти Швейцарии в 2023 году разблокировали связанные с Россией активы на 290 млн швейцарских франков (около 318 млн долларов), говорится в докладе Государственного секретариата экономики Швейцарии, опубликованном 23 апреля на его сайте.
«Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков (около 153 млн долларов), поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены», — отмечается в докладе госсекретариата экономики Швейцарии.
Также общая сумма заблокированных российских активов уменьшилась на 150 млн швейцарских франков (примерно 165 млн долларов) из-за того, что ряд лиц был исключен из санкционных списков Евросоюза (ЕС).
В документе при этом подчёркивается, что нужно отличать замороженные активы от резервов и активов российского Центробанка, которые хранятся в Швейцарии, на сумму около 7,24 млрд швейцарских франков (7,93 млрд долларов). Уточняется, что все операции с резервами и активами ЦБ РФ запрещены с 25 мая 2022 года.
Как передавало ИА Регнум, из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета Швейцарии, говорится, что сумма активов России, которые были заморожены в Швейцарии, за 2023 год сократилась на 1,86 млрд долларов. Отмечается, что разница обусловлена обесцениванием ценных бумаг.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия предупреждала Швейцарию, что доверие к международному посредничеству подорвано из-за деструктивной политики Берна. Швейцария поддержала все санкционные пакеты ЕС, направленные против России, уточнила дипломат.
Швейцария присоединилась почти ко всем санкциям против России, принятым Евросоюзом с 24 февраля 2022 года. Большинство депутатов совета кантонов (малая палата парламента) Швейцарии 7 марта проголосовали за передачу Украине замороженных в стране российских активов. По информации СМИ, за конфискацию активов РФ проголосовал 21 человек, против — 19. Ещё трое воздержались. Предложение выдвинули все парламентские группы, кроме самой крупной партии в стране — Швейцарской народной партии.