Берн, 23 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Власти Швейцарии в 2023 году разблокировали связанные с Россией активы на 290 млн швейцарских франков (около 318 млн долларов), говорится в докладе Государственного секретариата экономики Швейцарии, опубликованном 23 апреля на его сайте.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков (около 153 млн долларов), поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены», — отмечается в докладе госсекретариата экономики Швейцарии.

Также общая сумма заблокированных российских активов уменьшилась на 150 млн швейцарских франков (примерно 165 млн долларов) из-за того, что ряд лиц был исключен из санкционных списков Евросоюза (ЕС).

В документе при этом подчёркивается, что нужно отличать замороженные активы от резервов и активов российского Центробанка, которые хранятся в Швейцарии, на сумму около 7,24 млрд швейцарских франков (7,93 млрд долларов). Уточняется, что все операции с резервами и активами ЦБ РФ запрещены с 25 мая 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета Швейцарии, говорится, что сумма активов России, которые были заморожены в Швейцарии, за 2023 год сократилась на 1,86 млрд долларов. Отмечается, что разница обусловлена обесцениванием ценных бумаг.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия предупреждала Швейцарию, что доверие к международному посредничеству подорвано из-за деструктивной политики Берна. Швейцария поддержала все санкционные пакеты ЕС, направленные против России, уточнила дипломат.

Швейцария присоединилась почти ко всем санкциям против России, принятым Евросоюзом с 24 февраля 2022 года. Большинство депутатов совета кантонов (малая палата парламента) Швейцарии 7 марта проголосовали за передачу Украине замороженных в стране российских активов. По информации СМИ, за конфискацию активов РФ проголосовал 21 человек, против — 19. Ещё трое воздержались. Предложение выдвинули все парламентские группы, кроме самой крупной партии в стране — Швейцарской народной партии.