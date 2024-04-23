Санкт-Петербург, 23 апреля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Санкт-Петербурге с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком ситуацию на Балканах и в Европе, сообщили 23 апреля в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия России и Республики Сербской в различных сферах.

«Стороны выразили удовлетворение развитием всего комплекса межгосударственного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах и в целом в Европе», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Додик заявлял, что в 2024 году в Республике Сербской может открыться консульство России. Он подчеркнул, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии.

Президент России Владимир Путин 21 февраля провёл встречу с Милорадом Додиком в Казани. Путин вручил ему орден Александра Невского. После переговоров Додик отпраздновал получение награды и опубликовал в социальных сетях видеозапись с банкета.