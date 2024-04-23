Москва, 23 апреля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В Москве разрабатывают клиентские пути для различных профилей медицинской помощи. Об этом рассказал в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Сергей Собянин посещает больницу

«Внедрение клиентских путей в медицине можно сравнить с модернизацией государственных услуг», — объяснил мэр Москвы. По его словам, следуя клиентскому пути, пациент должен получить максимально комфортное и эффективное лечение.

Особое внимание уделено разработке нового стандарта экстренной помощи при травмах, обострении хронических заболеваний и других состояниях, которые требуют максимально быстрого вмешательства врачей. В его основе лежат единые медицинские алгоритмы, которые определяют действия каждого медика с момента поступления пациента по всем экстренным случаям. Флагманские центры и приемные отделения оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить диагностику и лечение на месте, без транспортировки в другие отделения. Потоки больных разделяются на три категории в зависимости от приоритетности оказания медицинской помощи.

Новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Москве разработали при активном участии экспертного сообщества. Он объединил все виды медицинской помощи — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности. Ключевым элементом нового стандарта станут центры женского здоровья — современные клиники с широким спектром диагностических возможностей, где женщины могут обслуживаться в течение всей жизни. Они появятся по всему городу.

По словам Собянина, свою эффективность уже показали клиентские пути, разработанные для лечения онкологических, гематологических и нефрологических заболеваний. По аналогии с ними к 2028 году будут разработаны клиентские пути и по другим основным профилям медицинской помощи. Также для москвичей создадут центры ментального здоровья. Первые два заработают уже в этом году.