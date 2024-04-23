Москва, 23 апреля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтоженного немецкого танка Leopard, которое доставили в ремонтное подразделение группировки войск «Центр».

Министерство обороны России. Кадр из видео

По словам командира ремонтного взвода ЦВО с позывным Перо, немецкий танк вывели из строя путём наезда на противотанковые мины, из-за чего машина потеряла одну гусеничную ленту. В дальнейшем российские бойцы применили FPV-дроны. Танк получил осколочные повреждения, возникло возгорание электропроводки некоторых приборов, датчиков давления разных некритичных узлов, добавил командир.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Как передавало ИА Регнум, днём ранее испанская газета El País со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы, писала, что танки Leopard, которые страны Запада передали Киеву, бесполезны на фронте, учитывая господство ВС РФ в воздухе.

В июне прошлого года Минобороны России впервые обнародовало кадры уничтоженных Leopard, в тот же день ВСУ потеряли восемь таких танков. Противник применил их, пытаясь прорвать оборону российских войск. В Германии заявили, что не имеют возможностей для замены каждого подбитого в ходе спецоперации на Украине танка.

Как пишет газета со ссылкой на опрошенных украинских военных, сложившаяся неблагоприятная ситуация в 47-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) стала «зеркалом слабости» армии киевского режима перед лицом российского господства на фронте.

Китайское издание Asia Times сообщило, что западные танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони и установленной дополнительной защиты застревают в грязи в зоне конфликта на Украине. Отмечалось, что из-за этого боевые машины становятся особенно уязвимыми для ударов армии России.

В свою очередь президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявлял, что западные танки горят даже лучше, чем боевые машины, произведённые во времена СССР.