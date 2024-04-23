Берн, 23 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Сумма активов России, которые были заморожены в Швейцарии, за 2023 год сократилась на $1,86 млрд, следует из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета страны.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Так, по состоянию на 31 декабря прошлого года стоимость замороженных российских активов составила 5,8 млрд франков ($6,36 млрд).

«Это на 1,7 млрд ($1,86 млрд) франков меньше суммы, объявленной в декабре 2022 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что разница обусловлена обесцениванием ценных бумаг.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала Швейцарию, что доверие к международному посредничеству подорвано из-за деструктивной политики Берна. Швейцария поддержала все санкционные пакеты ЕС, направленные против России, уточнила дипломат.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 23 апреля заявила, что возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику. Речь идёт о беспрецедентном шаге, подчеркнула она, совершенно незаконном и нелегитимном, недопустимость которого понимают в Европе.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум заявил, что в случае конфискации активов России в США в пользу Украины доверие к американской валюте будет подорвано.