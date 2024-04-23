Саратов, 23 апреля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Пять человек пострадали при столкновении грейдера и пассажирского автобуса в Саратове. Об этом 23 апреля сообщил журналистам начальник областной службы спасения Никита Зрада.

Кадр из видео

«В Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и улицы Академика Антонова произошло столкновение грейдера и пассажирского автобуса», — сказал Зрада.

Он сообщил, что в результате ДТП пострадали пять человек, находившихся в автобусе. Все они госпитализированы.

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В городском отделе ГИБДД уточнили, что столкнулись автобус маршрута № 53 и трактор Caterpillar. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя автомобилями на остановке общественного транспорта. Авария произошла на проспекте 50 лет Октября. Там столкнулись автобус и три автомобиля, водитель одного из которых от удара потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали водители и люди, стоявшие на остановке.