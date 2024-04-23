Херсон, 23 апреля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. ВС России уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ, которые пытались достичь левого берега Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости/Станислав Красильников

По данным главы региона, за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 141-й, 65-й, 128-й бригадам украинских формирований, вели оборону левого берег реки Днепр, нанесли удары по пунктам временной дислокации, технике и артиллерийским позициям ВСУ на правом берегу, успешно вели борьбу с разведывательными и ударными беспилотниками противника, в ночное время уничтожили вражеские плавсредства на реке Днепр.

«В результате обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й «бригад морской пехоты»; общие потери врага в живой силе за сутки составили до 45 боевиков; уничтожены два военных автомобиля», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля командир добровольческой казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Днепр» Андрей Жидков сообщил, что бойцы бригады уничтожили два разведывательных катера ВСУ в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении.

По его словам, два из трёх катеров противника были уничтожены в районе Кинбурнской косы. Цели удалось поразить из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с расстояния до 1,5 километра. При этом командир бригады «Днепр» обратил внимание на то, что катера-разведчики ВСУ впервые смогли подобраться на такое близкое расстояние.

В этот же день начальник пресс-службы группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России Роман Кодрян сообщил, украинские войска за сутки потеряли на херсонском направлении до 60 человек личного состава, а также три десантные лодки, 45 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, семь орудий полевой артиллерии и миномётов и пять единиц автомобильной техники.