Сальдо сообщил, что ВС РФ уничтожили на Днепре четыре лодки с десантом ВСУ
Херсон, 23 апреля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. ВС России уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ, которые пытались достичь левого берега Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По данным главы региона, за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 141-й, 65-й, 128-й бригадам украинских формирований, вели оборону левого берег реки Днепр, нанесли удары по пунктам временной дислокации, технике и артиллерийским позициям ВСУ на правом берегу, успешно вели борьбу с разведывательными и ударными беспилотниками противника, в ночное время уничтожили вражеские плавсредства на реке Днепр.
«В результате обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й «бригад морской пехоты»; общие потери врага в живой силе за сутки составили до 45 боевиков; уничтожены два военных автомобиля», — написал Сальдо в Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, 20 апреля командир добровольческой казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Днепр» Андрей Жидков сообщил, что бойцы бригады уничтожили два разведывательных катера ВСУ в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении.
По его словам, два из трёх катеров противника были уничтожены в районе Кинбурнской косы. Цели удалось поразить из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с расстояния до 1,5 километра. При этом командир бригады «Днепр» обратил внимание на то, что катера-разведчики ВСУ впервые смогли подобраться на такое близкое расстояние.
В этот же день начальник пресс-службы группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России Роман Кодрян сообщил, украинские войска за сутки потеряли на херсонском направлении до 60 человек личного состава, а также три десантные лодки, 45 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, семь орудий полевой артиллерии и миномётов и пять единиц автомобильной техники.