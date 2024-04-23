Москва, 23 апреля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Телеканал RU. TV торжественно объявил в прямом эфире номинантов грядущей Русской музыкальной премии, которая состоится 22 мая. В этом году зрителей ждёт новое оригинальное шоу — музыкальная премия превратится в мюзикл о любви.

RU. TV Объявлены номинанты XIII Русской музыкальной премии телеканала RU. TV

Список номинантов составлялся по итогам зрительских предпочтений. Художественный совет анализировал голосование зрителей на сайте премии, в хит-парадах, отзывы и комментарии в социальных сетях, чтобы составить максимально объективный и честный список претендентов на победу.

Ведущим марафона выступил Иван Чуйков, а его гостями стали звёздные исполнители. В эфире Иван Чуйков сделал предложение Агате Муцениеце быть соведущей на сцене Дворца гимнастики Ирины Винер 22 мая.

«Конечно, я согласна стать твоей соведущей! Мы будем кидать букет и узнаем, кто будет следующей ведущей», — сказала Агата.

Во время музыкального марафона ведущий телеканала RU. TV и его гости вместе с телезрителями вспомнили яркие моменты минувших церемоний: в эфире были показаны лучшие номера. Артисты рассказывали, как готовятся к грядущему событию и чего ждут от премии телеканала RU. TV в 2024 году.

«Рад, что меня номинировали в этом году, рад подниматься на эту сцену, — рассказал в эфире Хабиб. — Когда получаешь такую награду — это всегда мотивация поддерживать уровень».

«В номинации «Певица года» очень мощный состав. И очень приятно оказаться в ней. Спасибо большое зрителям, что они голосовали за меня. Для каждого артиста безумно важно быть услышанным, быть в центре музыкального внимания своих зрителей», — поделилась эмоциями Ханна. Певица добавила, что в этом году она бы отдала награду Мари Краймбрери. А в номинации «Певец года» исполнительница передала бы награду исполнителю NЮ.