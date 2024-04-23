Вашингтон, 23 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Киевским властям нужно отказаться от нереалистичной цели выйти на границы 1991 года, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся территорию. Об этом заявил обозреватель газеты The New York Times Герман Лопес.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие РФ в Армянске

«Официальная цель Украины — вернуть весь Донбасс и Крым. Многие эксперты скептически относятся к тому, что Киев может это сделать, особенно после разочаровывающего контрнаступления в прошлом году», — говорится в статье.

Лопес также отметил, что некоторые критики недавно одобренного пакета помощи Киеву утверждают, что он даже не позволит Украине остановить наступление России.

«Сенатор от Республиканской партии из Огайо Джеймс Дэвид Вэнс говорит, что производство в США в настоящее время не может идти в ногу с производством оружия в РФ. Война просто важнее для России, чем для Запада, и Москва выделяет на неё больше ресурсов», — привёл мнение американского парламентария журналист.

Он добавил, что наиболее реалистичным сценарием для киевских властей является отказ от возвращения к прежним границам Украины, поскольку в таком случае страна, по его словам, сможет сохранить большую часть своей территории и избежать больших потерь.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в четыре раза — с 4% до 16% — выросло количество тех, кто считает возможным потерю новых территорий. Эти данные привело в начале апреля издание «Украинская правда» по итогам опроса, проведённого украинской группой «Рейтинг».

Снизилось количество украинцев, считающих, что страна сможет вернуться к границам 1991 года. Если в 2022 году их было 53%, сейчас — 45%.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 апреля проинформировал, что российские войска освободили населённый пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике. Накануне, 21 апреля, ВС РФ взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка в ДНР.

Также подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили мехбригаду ВСУ в районе Красногоровки и отразили две контратаки украинских формирований в районе Часова Яра. Перед этим, 19 апреля, ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении.