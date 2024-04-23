Москва, 23 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Доклад Государственного департамента США о ситуации с правами человека в странах мира — не двойные стандарты, а настоящая сегрегация. В нём нет ни слова об американском журналисте Гонсало Лире, убитом в украинской тюрьме, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Про американского журналиста Гонсало Лиру, которого убили в украинских застенках, в докладе ни слова. Тогда на основе каких критериев Госдеп готовит подобные доклады? Почему за пойманного с поличным во время передачи секретных документов Эвана Гершковича американские официальные лица голос возвышают, ссылаясь на то, что он журналист; а за Лиру и слова ни разу не сказали? Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация», — написала российский дипломат.

Также она добавила, что при этом Госдеп обратил внимание на нарушение прав человека на Украине.

«У ведомства, в частности, «есть достоверная информация о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении», — уточнила официальный представитель МИД РФ.

Госдеп США в понедельник, 22 апреля, опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года. Он заявил, что Россия якобы допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине. При этом ведомство не привело ни одного доказательства своих заявлений.

Как сообщало ИА Регнум, в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержали «блогера с двойным гражданством» Гонсало Лиру в мае 2023 года в Харьковской области за якобы одобрение действий российских войск на Украине.

В январе 2024 года после того, как стало известно о смерти Гонсало Лиры, Мария Захарова заявила, что ответственность за гибель журналиста в украинской тюрьме лежит на Белом доме.

Дипломат подчеркнула, что американские власти не могли не знать о ситуации, и добавила, что режим Владимира Зеленского понесёт ответственность «глобально за всё».