Луганск, 23 апреля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике за шпионаж задержали гражданина Украины, сообщили 23 апреля в региональном управлении ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, действовавшего в интересах иностранного государства», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, гражданин Украины, проживавший на территории ЛНР, собирал и передавал через мессенджеры сведения о местах дислокации российских военных. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

«Я передавал информацию о месте расположения российских войск на украинскую сторону в Telegram-канал. С куратором общался не я, а моя подруга. Мы хотели помочь украинской стороне, это привело к плохим последствиям», — сказал задержанный на видео, предоставленном ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, передававшего украинским спецслужбам информацию о российских военных. Задержанный оказался украинским гражданином. Он собирал сведения о местах дислокации российских военных и техники и передавал её украинской стороне. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

В Симферополе 28 февраля задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне специальной военной операции для нанесения по ним ударов со стороны ВСУ.

Ранее сотрудники ФСБ в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона. По предварительным данным, подозреваемый собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о местах нахождения и передвижения российских военнослужащих для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.