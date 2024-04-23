Москва, 23 апреля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической структурой, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

«И кого бы я тоже признала террористической структурой — это, конечно, СБУ», — сказала она в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

По её словам, СБУ — это непосредственные разработчики, осуществляющие террористические акты.

«Они не могут, что называется, там, в бою ничего сделать, так вот они обстреливают мирные города приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину», — добавила спикер Совфеда.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года МИД России передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Россия выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим, заявили в МИД.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении терактов. Перед этим глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, в том числе Татарского и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.