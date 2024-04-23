Москва, 23 апреля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Тем, кто хочет воевать за Украину в качестве наёмников, стоит хорошо подумать и не ждать от этой службы лёгких денег. Ожидания расходятся с реальностью, заявила жена погибшего в зоне конфликта колумбийца Лаура, сообщает 23 апреля aif.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам женщины, её муж поддался пропаганде соцсетей и отправился воевать на стороне киевского режима без всякой подготовки. Он не был ни военным, ни полицейским, попасть в ВСУ ему помог некий испанец. Перед отправкой на фронт колумбийский наёмник прошёл психологический тест и заполнил документы.

Мужчину ослепила обещанная зарплата в размере 15–20 млн песо в месяц, что соответствует примерно $5 тыс., добавила она.

Когда колумбиец погиб, жене пришлось возвращать на родину его тело, а это оказалось очень непросто. Сначала Лауре пришлось несколько недель ждать фотографии, чтобы опознать на них тело мужа, затем женщина столкнулась с постоянными оправданиями и отсрочками со стороны тех, на чью помощь она рассчитывала.

Лаура призвала потенциальных наёмников хорошо ознакомиться с ситуацией перед поездкой на Украину. По её словам, всё намного сложнее надежды на то, что «я умру и остаётся страховка».

Как сообщало ИА Регнум, родственники других колумбийских наёмников рассказали, что те отправляются в зону конфликта, рассчитывая на высокий заработок. После их гибели у семей возникают проблемы с репатриацией тел.