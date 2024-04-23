Москва, 23 апреля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Абхазия и Южная Осетия — самые популярные направления зарубежного туризма, доступные россиянам без загранпаспорта. Об этом сообщили 23 апреля в АТОР.

Илья Наймушин/РИА Новости

В Белоруссию, отметили в организации, можно добраться самолётом, поездом или автомобилем. Отправиться прямым авиарейсом в Минск можно из Москвы и более чем десяти других российских городов. Кроме того, из Санкт-Петербурга можно улететь в Гомель, а из Москвы — в Гомель и Брест.

В Минске стоит посетить замки Мир и Несвиж, в Гродно — два замка и несколько красивых церквей. Туристам также будут интересны родина Марка Шагала Витебск и знаменитая Брестская крепость.

Прямые авиарейсы в казахстанские Астану, Алма-Ату, Актау и Чимкент осуществляются из Москвы и российских регионов. Попасть в страну также можно на поезде или автомобиле. Популярные туристические объекты в Казахстане — горы Алатау, озёра Канаиды и Балхаш, мавзолей поэта Ходжи Ахмеда Ясави XV века, подземная мечеть Бекет-Ата и петроглифы урочища Тамгалы-Тас. Курорт Актау на побережье Каспийского моря предоставляет условия для пляжного отдыха.

В Киргизию — в Бишкек и Ош — можно улететь прямыми рейсами из Москвы и нескольких регионов. В этой стране можно посетить горы Тянь-Шань, озеро Иссык-Куль, ущелье Джети-Огуз, парк петроглифов в Чолпон-Ата, старую башню Бурана, храмовый комплекс всех религий «Рух Ордо Ташкул-Ата» и горячие источники.

В случае с Арменией российский паспорт позволит въехать только в международные аэропорты Еревана и Гюмри. В стране находятся озеро Севан, древние монастыри и церкви, гора Арарат. Здесь можно попробовать армянский коньяк и послушать дудук.

Посещать Абхазию удобнее всего из Сочи, где туристов ждут маршрутные такси. В Абхазии стоит посетить Пицунду, Гагры и Сухум, Новоафонскую пещеру, Анакопийскую крепость в Новом Афоне, горное озеро Рица.

Добираться в Южную Осетию туроператоры рекомендуют через Владикавказ, откуда до Цхинвала ходят автобусы и такси. На автомобиле попасть в регион можно по Транскавказской автомагистрали. Гости республики часто посещают Кельское вулканическое плато, Кударское ущелье, озера Коз и Эрцо, Тирский монастырь, развалины древней крепости Зылдаг Масыг, гуляют по Цхинвалу.

Как сообщало ИА Регнум, полёты российских авиакомпаний в Дубай и обратно стабилизировались после приостановки, связанной с непогодой. В день отечественные перевозчики выполняют около 30 рейсов между аэропортами России и Дубая, уточнили в Росавиации.