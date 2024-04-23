На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Одессе
Киев, 23 апреля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. В Одессе на юге Украины объекты инфраструктуры, где ранее произошли взрывы, получили повреждения, сообщила 23 апреля пресс-служба Сил обороны юга Украины.
Иван Шилов ИА Регнум
Количество и тип повреждённых объектов в пресс-службе не уточнили.
Как передавало ИА Регнум, ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 23 апреля в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Подробности инцидента не сообщались.
Кроме того, издание сообщило, что на Украине ночью 23 апреля взрывы раздались в Киеве. В городе сработала система ПВО.