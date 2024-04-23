Улан-Удэ, 23 апреля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. В селе Тресковое в Бурятии утром 23 апреля загорелся жилой дом. Взрослых в доме не было. О трагедии сообщили в МЧС по региону.

МЧС РФ Сгорел дом в Бурятии

Очевидцы рассказали спасателям, что в доме есть маленькие дети. В дыму пожарные обнаружили в шкафу троих детей от одного года до четырёх лет. Малыши пытались спрятаться от огня и дыма и угорели.

Родители в момент возгорания были в соседнем доме.

«Продолжаются работы по проливке конструкций. На месте работает дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, женщина и двое её сыновей погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме останки 82-летней женщины и двоих мужчин, 57 и 47 лет.

В Якутске 14 апреля загорелся склад магазина мебели. По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила 500 кв. м. В тушении задействовали 42 человека и восемь единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.