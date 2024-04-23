Харьков, Украина, 23 апреля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. В Харькове временно ограничили движение поездов по причине нехватки напряжения в электросети, сообщила 23 апреля пресс-служба городского метрополитена.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков без света

Уточняется, что Харьковский метрополитен работал в режиме укрытия. Временная остановка движения вызвана недостатком напряжения в сети.

Метрополитен возобновил работу после приостановки движения поездов из-за нехватки напряжения в электросети спустя около получаса.

С начала апреля на Украине были повреждены несколько объектов генерации и передачи электроэнергии. В Киеве признали, что в Харькове после серии взрывов сложилась самая сложная ситуация. В области периодически применяются графики отключений света.

Как сообщало ИА Регнум, днём 22 апреля украинские СМИ известили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка. В городе начались перебои с сигналом цифрового телевидения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что ВС России нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились в телевышке на улице Деревянко в харьковском районе Павлово Поле.

В Харькове 11 апреля после серии взрывов возникли перебои с подачей электроэнергии. Метро прекратило работу. Всего по критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее десяти ударов, подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.