Кемерово, 23 апреля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. В Кемерове 37-летнего местного жителя по решению второго Восточного окружного военного суда приговорили к девяти годам лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Кемеровской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям УК РФ о государственной измене, организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой структуры.

Судья назначил жителю Кемерова наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания первые два года в тюрьме. Последующее заключение мужчины предусмотрено в колонии строгого режима.

По данным следствия, осуждённый связался с украинским координатором с помощью интернет-мессенджера. Он собственноручно заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. Собравшегося воевать на стороне ВСУ мужчину задержали в аэропорту Кемерова в ноябре 2023 года. Он заранее приобрёл камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты для выезда на территорию Украины.

Как сообщало ИА Регнум, согласно опубликованной 17 апреля статистике Судебного департамента Верховного суда РФ, в 2023 году в России по сравнению с прошлым годом выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже. Кроме того, увеличилось количество приговоров о терроризме, дискредитации Вооружённых сил и фейках об армии.

В декабре 2023 года в России впервые осудили за госизмену подростка, который в несовершеннолетнем возрасте собирал для ВСУ информацию о войсковой части в городе Майкопе. Преступления он совершал с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года. Собранные данные подросток направлял через интернет представителю иностранного государства. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил юношу к четырём годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. В день вынесения приговора подсудимый достиг совершеннолетия.