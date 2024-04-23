Донецк, 23 апреля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Российские военные 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» при освобождении Новомихайловки в Донецкой Народной Республике захватили большое количество вооружения западного производства, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатомёты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Морпехи, кроме вооружения, обнаружили, что одно из сёл боевики превратили в серьёзный укрепрайон, рыли траншеи и заливали опорные пункты из бетона, а жилые дома и социальные объекты превратили в огневые точки, все подходы были заминированы. В местном храме, в подвале которого находилось укрытие для личного состава, также размещали тяжёлые орудия.

Российские штурмовики встретили сопротивление ВСУ в лесопосадках. По словам командира штурмового подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Артист, отходя из Новомихайловки, укронацисты подрывали все строения, минировали дороги. При этом они бросали своих раненых на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России полностью освободили Новомихайловку 22 апреля, информировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что освобождение российскими военными села Новомихайловка на южнодонецком направлении приближает окружение Угледара.