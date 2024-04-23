Минск, 23 апреля, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии приняло решение ввести ограничение на выплату дивидендов собственникам долей и акций компаний в стране из недружественных государств. Об этом сообщается на опубликованном национальном правовом интернет-портале.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

«Установить ограничение на выплату распределённых, начисленных прибыли и дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества юрлиц Белоруссии из иностранных государств, совершающих недружественные действия», — указано в постановлении.

Нововведение касается Австралии, государств Евросоюза, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Новой Зеландии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Великобритании, США, Черногории, Швейцарии.

Согласно постановлению, ограничение применяется в случае, если сумма выплаченных в течение календарного года прибыли и дивидендов превышает в совокупности на всех иностранных участников, собственников имущества компании — резидента Белоруссии 80 тыс. базовых величин (в настоящее время 3,2 млн белорусских рублей, или около 984 тыс. долларов) или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу.

Документ вступит в силу 24 апреля и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, журналист Такер Карлсон заявил, что в Вашингтоне обсуждается принятие законопроекта о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, потому что так правящему классу в США легче будет «воровать» их.

В случае конфискации активов России в США в пользу Украины доверие к американской валюте будет подорвано. Об этом 22 апреля заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.