Вашингтон, 23 апреля, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Американское правительство начинает осознавать, что стратегия воздействия на Африку, нацеленная на подрыв сотрудничества с Россией, не работает. Ряд африканских стран недовольны навязыванием им демократии, всё больше из них рассчитывают на помощь России, написала 22 апреля газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

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По данным издания, страны по всему континенту, включая Чад, Центральноафриканскую Республику, Мали и Ливию, обратились к России за помощью в сфере безопасности. Один из чиновников добавил что в Нигер прибыли российские военные, оттеснившие США на второй план и заставившие в ближайшие несколько месяцев вывести оттуда 1100 американских военнослужащих.

«Большинство этих правительств действительно не хотят, чтобы им указывали, что делать… Запад уже давно учит африканские страны, как управлять, и они, наконец, говорят «хватит», — пояснил источник издания.

Некоторые африканские лидеры приветствовали помощь со стороны России. По их мнению, Москва способна оказать быструю помощь в сфере безопасности, когда США не могут этого сделать. Другие чиновники заявили, что «Запад не имеет права читать лекции о демократии в Африке, игнорируя аналогичные проблемы с союзниками в других частях мира».

По словам представителя Пентагона, за закрытыми дверями чиновники США всё больше полагают, что было бы неразумно полностью выходить из стран, испытывающих проблемы с демократией, так как это оставляет огромную пропасть для таких конкурентов, как Москва или Пекин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.

В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера пояснили этот шаг тем, что организация, по их мнению, находится под влиянием иностранных держав.

Новые власти Нигера фактически перекрыли логистику находящимся в стране американским военнослужащим, что заставило США начать сворачивать присутствие, пояснил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. Причина, по которой США в этом стратегически важном для них регионе пропустили такой ощутимый удар, по мнению эксперта, проста. Центральное разведывательное управление просто не успело среагировать на стремительное развитие ситуации в Нигере и предотвратить переворот, произошедший в 2023 году, добавил эксперт. В Вашингтоне считали, что у них всё схвачено, а деньги решают всё. Но тут их переиграли. И возможностей для размещения аналогичный базы в какой-нибудь соседней стране региона у США нет. Так что американцы, уходя из Нигера, утратили прежние позиции в центральной Африке и в значительной мере — на Ближнем Востоке, резюмировал Корольков.

В конце марта президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Национального совета по защите родины Нигер Абдурахманом Тчиани. Во время беседы стороны выразили настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях.