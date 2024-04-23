София, 23 апреля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. В столице Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии. Работы по консервации постамента начались с 22 апреля, сообщило болгарское телеграфное агентство (БТА).

Ferran Cornellà Памятник Советской армии в Болгарии

Рабочие приступили к демонтажу после того, как Высший административный суд признал недействительными постановления Административного суда города Софии из-за отсутствия юридического интереса.

По распоряжению главного архитектора Софии с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.

Памятник Советской армии установили в Софии в 1954 году в знак признательности советским воинам-освободителям. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.

Как сообщало ИА Регнум, споры о демонтаже и переносе памятника Советской армии велись давно, однако благодаря сопротивлению Болгарской социалистической партии и её сторонников работы по демонтажу постоянно откладывались. В марте 2023 года депутаты городского совета Софии большинством голосов поддержали инициативу правых политобъединений о демонтаже и перемещении постамента. 12 декабря 2023 года начали демонтаж памятника Советской армии в Софии. Губернатор Софийского района Вьяра Тодева подписала указ о сносе памятника на основании последней проверки его состояния. Якобы по результатам проверки на памятнике были найдены трещины и эрозия, представляющие опасность для людей. По словам Тодевой, после демонтажа бронзовые фигуры будут переданы в собственность государства. Через неделю суд приостановил работы по ходатайству партии «Возрождение».

Президент России Владимир Путин назвал уничтожение памятников невежеством с плохими последствиями. Российский лидер напомнил, что в европейских странах сносят мемориалы героям Великой Отечественной войны и просто российские, советские монументы, например, памятники Пушкину.