Вашингтон, 23 апреля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Американский тележурналист Такер Карлсон призвал конгрессменов выступить против гонений на каноническую православную церковь Украины (УПЦ) со стороны киевского режима и прекратить «постыдное» финансирование «построения тирании» в этой стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

В очередном выпуске своего ток-шоу Карлсон раскритиковал утверждение палатой представителей новой многомиллиардной помощи Украине и поговорил с адвокатом УПЦ, канадским юристом Робертом Амстердамом, который заявил, что на Украине нет «ни намёка на демократию».

«Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно, что мы не будем посылать деньги на построение тирании. Неужели это так сложно?» — задался вопросами журналист.

Юрист Амстердам, вернувшийся из поездки на Украину, рассказал, что власть там у СБУ, против церкви объявлена «неограниченная» война, православных священников допрашивают, избивают, давят на депутатов и бизнесменов, особенно связанных с канонической церковью.

«Украина не только захлопнула СМИ, но и стала фонтаном дезинформации», — заявил юрист, добавив, что Киев потратил 3,5 млн долларов в Вашингтоне, чтобы убедить американцев в том, что «ничего из того, что они творят с УПЦ, на самом деле не происходит».

Роберт Амстердам обвинил США в фабриковании нападок на церковь, которая в силу «духовной связи с Россией» воспринимается как угроза.

Как сообщало ИА Регнум, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирёв) госпитализирован на Украине после обыска СБУ в его доме.

Владыка перенёс тяжёлый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии во время обыска СБУ, который прошёл 22 февраля в его доме.

Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Епархию хотят обезглавить, чтобы отобрать у православных в Черкасской области храмы так же, как это уже было сделано в ряде других регионов Украины, полагает митрополит.

Киевский режим продолжает политику замещения канонической УПЦ на ПЦУ, раскольники захватывают храмы. В январе они захватили храм в Волынской области. Активисты провели собрание, на котором проголосовали за передачу храма, не учитывая мнения местных служителей и прихожан.

Также происходят нападки на священников УПЦ. В конце января в Черновицкой области избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина в его доме. Ему потребовалась операция.