Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи
Guardian: премьер Сунак пообещал Киеву крупнейший пакет помощи на 500 млн фунтов
Лондон, 23 апреля, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Киев и его армия получат в скором времени крупнейший пакет военной помощи в 500 млн фунтов (более 617 млн долларов), сообщило издание Guardian.
Отмечается, что таких объёмов британцы ещё не выделяли Украине. Премьер-министр обещал поставку 400 транспортных средств, 1,6 тыс. единиц оружия и 4 млн патронов, а также 500 млн фунтов стерлингов на финансирование.
Таким образом, общая сумма помощи Украине со стороны Великобритании в этом финансовом году составит 3 млрд фунтов стерлингов. Отмечается, что деньги «достанут» из резервов казначейства.
Как сообщало ИА Регнум, новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного, включит бронетехнику и средства ПВО. Об этом написало издание Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.
Известно, что в него войдут в том числе бронетехника «в дополнение к крайне необходимой артиллерии и средствам ПВО».
При условии предоставления США финансовой компенсации, а также гарантий ненападения Турции Афины могут передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3.
Одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.