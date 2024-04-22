Лондон, 23 апреля, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Киев и его армия получат в скором времени крупнейший пакет военной помощи в 500 млн фунтов (более 617 млн долларов), сообщило издание Guardian.

HM Treasury and The Rt Hon Rishi Sunak MP Риши Сунак

Отмечается, что таких объёмов британцы ещё не выделяли Украине. Премьер-министр обещал поставку 400 транспортных средств, 1,6 тыс. единиц оружия и 4 млн патронов, а также 500 млн фунтов стерлингов на финансирование.

Таким образом, общая сумма помощи Украине со стороны Великобритании в этом финансовом году составит 3 млрд фунтов стерлингов. Отмечается, что деньги «достанут» из резервов казначейства.

Как сообщало ИА Регнум, новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного, включит бронетехнику и средства ПВО. Об этом написало издание Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

Известно, что в него войдут в том числе бронетехника «в дополнение к крайне необходимой артиллерии и средствам ПВО».

При условии предоставления США финансовой компенсации, а также гарантий ненападения Турции Афины могут передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3.

Одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.