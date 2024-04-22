Киев, 23 апреля, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Кадровые перестановки в украинском правительстве перенесли ещё на неделю. Об этом стало известно 22 апреля после заседания фракции правящей партии в Верховной раде с участием главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министр страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщило издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники в партии «Слуга народа».

geralt Увольнение

«Очень сложная конструкция. Попытка убрать кого-то поднимает вопросы о других. Пока не складывается. Поэтому все решения отложили ещё на неделю», — заявил источник издания.

Предполагается, что действующий глава правительства Денис Шмыгаль останется на своём посту. В списке кандидатов на отставку рассматриваются вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер Ирина Верещук, министр юстиции Денис Малюська, министр образования Оксен Лисовой, а также министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Как сообщало ИА Регнум, за несколько недель до окончания полномочий Зеленского (после 20 мая. — Прим. ред.) с должностей были сняты достаточно знаковые фигуры, среди которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, известный своим криминальным прошлым ещё по 90-м годам прошлого века, а также создатель образа Зеленского Сергей Шефир, который является директором и основателем студии «Квартал 95», а также продюсером известного сериала «Слуга народа». Шефир, уволенный с должности первого помощника Зеленского, может вернуться в украинскую политику в новом качестве, предположил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок, комментируя кадровые перестановки в офисе главы киевского режима.

Советник руководителя офиса украинского главы Михаил Подоляк 1 апреля сообщил, что Зеленский запланировал реформировать правительство, чтобы в итоге организовать максимально эффективный государственный аппарат. По его словам, в результате реформы часть ведомств получит другие функциональные обязанности. Следом за сменой руководства в военных структурах намечены перестановки в функциональной вертикали, которая готовит материалы для главы Украины и ответственна за реализацию его инициатив. Подоляк объяснил кадровые изменения в украинских структурах «перезагрузкой системы».