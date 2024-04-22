Вашингтон, 23 апреля, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать в себя бронетехнику и средства ПВО. Об этом написало издание Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По данным издания, окружение президента США Джо Байдена готовит более крупный, чем обычно, пакет военной помощи Киеву. Известно, что в него войдут в том числе бронетехника «в дополнение к крайне необходимой артиллерии и средствам ПВО».

Таким образом, ВСУ может получить боевые машины Bradley, более старые бронемашины Humvees и бронетранспортеры M113, а также ракеты для систем ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, при условии предоставления США финансовой компенсации, а также гарантий ненападения Турции Афины могут передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3.

Речь идёт об одной батарее, после которой, вероятно, будет передана и вторая.

Одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принятым решением о выделении финансовой помощи Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.