Афины , 23 апреля, 2024, 01:05 — ИА Регнум. При условии предоставления США финансовой компенсации, а также гарантий ненападения Турции Афины могут передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3, сообщил греческий информационный портал Pronews․gr.

Darkone ЗРК Patriot

По данным издания, речь идёт об одной батарее, после которой, вероятно, будет передана и вторая. Источники в правительстве отметили, что США на весь срок передачи ЗРК Patriot предоставили Греции «гарантии» безопасности от турецкой угрозы, не уточняя при этом, что именно имеется в виду.

Кроме того, США якобы предоставят замену ЗРК Patriot в случае уничтожения батареи. Греция в любом случае «получит деньги из пакета в $61 млрд, который будет передан Украине», утверждает портал.

В Афинах размещены две батареи, всего Греция приобрела у США шесть ЗРК. Одна из греческих батарей расположена в Саудовской Аравии. Американские ЗРК Patriot с максимальной дальностью поражения 150 км были приняты на вооружение Грецией в 2003 году.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь заявил о том, что киевскому режиму необходимы системы противовоздушной обороны, такие как американская Patriot и франко-итальянская SamрТ. По его словам, только они способны перехватывать российские баллистические ракеты.

Российские истребители Су-35 создали проблемы для зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США на Украине из-за оснащённости развитой системой радиоэлектронной борьбы. Самолёты способны создавать специальные ложные цели, что серьёзно усложняет наведение зенитных ракет по ним. Истребитель может развивать максимальную скорость полёта до 1400 км/ч у земли, на высоте — до 2,3 Маха и имеет рекордную дальность полёта — свыше 3,5 тыс. км — благодаря особому размещению топливных баков в фюзеляже и консолях крыла.

Новые зенитные ракетные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, которые страны НАТО пообещали передать Украине, будут утилизированы, заявил 19 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.