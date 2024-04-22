Лозанна, Швейцария, 23 апреля, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель озвучил журналистам на пресс-конференции несколько моментов, которые отличают ситуации в обнаружении допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой и у китайских пловцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Газета The New York Times подняла вновь тему, написав, что допинг-тесты у 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного триметазидина, за который фигуристка была дисквалифицирована на четыре года, а китайцев такая участь миновала.

Венцель пояснил, что у Камилы Валиевой концентрация препарата была 2,1 нанограмм на миллилитр, у китайских спортсменов гораздо ниже.

При этом россиянка не смогла доказать, что препарат попал к ней в организм случайно. Показания и пояснения менялись не раз и были неубедительны, подчеркнул юрисконсульт.

«В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приёма триметазидина за несколько дней до соревнования», — заверил Венцель журналистов 22 апреля.

При этом повторные пробы у спортсменов КНР давали то отрицательный, то положительный результат, не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении, уточнил представитель WADA.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января CAS вынес решение по делу Камилы Валиевой, удовлетворив запрос WADA о четырёхлетней дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки обнаружили следы запрещённого препарата триметазидина.

Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года. После этого сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.

Согласно тексту мотивировочной части решения CAS, защита Валиевой настаивала на версии о попадании триметазидина в организм спортсменки из-за дедушки, который приготовил ей десерт на разделочной доске, на которой ранее измельчал свои таблетки. Однако в суде признали эти показания недостаточными для оправдания, заявив, что родственник Валиевой не смог предоставить каких-либо доказательств покупки препарата.

Комментируя дисквалификацию Валиевой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 января заявил, что Россия будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. Решение суда является политизированным, отметил представитель Кремля. Позднее Песков также заявил, что члены российской олимпийской сборной по фигурному катанию так и останутся олимпийскими чемпионами.

В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.