Вашингтон, 23 апреля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Принятым решением о выделении финансовой помощи Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Отправка денег Украине на этом этапе сигнализирует русским, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва», — считает американский эксперт.

По словам полковника, власти США отрицают какие-либо отношения с Россией, которые могут строиться не на американских условиях.

«Вашингтон будет говорить с Москвой только тогда, когда она опустит оружие и согласится принять всё, что скажут американцы», — предположил Макгрегор и добавил, что Россия не будет вести диалог о статусе приобретенных территорий, так как ситуация изменилась, и она может сохранить за собой всё, что «приобрела».

«Всё кончено. Мы выглядим идиотами. НАТО выглядит слабым и глупым. Украина разрушена, что бы ни возникло на её месте, это будет несостоявшееся государство с демилитаризованной зоной. Там больше не будет военной силы, которая могла бы угрожать России», — заключил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эти деньги приведут только к потерям на Украине, добавил представитель Кремля. При этом в Москве отдают себе отчёт в том, что большая часть этих денег останется в США, добавил Песков.

Вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. За документ проголосовали 311 конгрессменов, и ещё 112 выступили против него.

Выделяемые США новые средства на военную помощь Украине едва ли смогут изменить судьбу Киева, написала американская газета The Wall Street Journal.