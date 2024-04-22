Белгород, 22 апреля, 2024, 23:51 — ИА Регнум. На территории города Белгорода и Белгородского района поздним вечером 22 апреля сирены предупредили население о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Следом ракетную опасность объявили в Шебекинском городском округе.

Население призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без них. При нахождении на улице необходимо спуститься в укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, в результате украинских обстрелов в регионе погибли 120 мирных жителей, в их числе 11 детей разного возраста, 651 человек получил ранения, из них 51 ребёнок, заявил Гладков.

По информации Минобороны, дежурные средства ПВО России 22 апреля уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.