Варшава, 22 апреля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда высказал предположение о том, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области. При этом он не озвучил никаких доказательств своих слов.

(сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński Анджей Дуда

Дуда заявил, что власти РФ «проводят агрессивную, враждебную политику в нарушение всех международных соглашений».

По его заявлениям журналистам, в Калининградской области «скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью изданию Fakt Дуда допустил размещение на польской территории ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил журналистам, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя американское ядерное оружие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным. В случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО, отметила она.