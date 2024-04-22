Абатский район, Тюменская область, 22 апреля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Жителям населённых пунктов Абатского района Тюменской области из-за подъёма воды в реке Ишим необходимо срочно эвакуироваться из-за угрозы подтопления, сообщил глава Абатского муниципального района Игорь Васильев.

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«22 апреля в 21:00 по местному времени на заседании районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение об экстренной эвакуации граждан всех населённых пунктов, подверженных подтоплению! На реке Ишим идёт критический подъём воды», — написал Васильев в Telegram-канале.

Он добавил, что жильцам домов, находящихся в зоне подтопления, необходимо эвакуироваться в ближайшее время. В Абатском районе подготовлены пункты временного размещения. Приём имущества на хранение осуществляется в селе Абатское, пункт работает в круглосуточном режиме, добавил Васильев.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля из-за разлива паводковых вод в Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. С 8-го по 46-й км трассы установили временные дорожные знаки. В ГИБДД рекомендовали водителям сохранять внимание и планировать маршрут движения с учётом ограничений.

В этот же день пресс-служба правительства Тюменской области проинформировала, что уровень воды в реке Ишим у одноимённого города поднялся до 1051 см. За сутки он вырос на 140 см.

На территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья, обстановка постоянно меняется, подчеркнули 22 апреля в МЧС России.