Москва, 22 апреля, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова послала запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить дошедшую до неё информацию о якобы неправомерных действиях в отношении заключённых со стороны сотрудников исправительной колонии № 6, известной как «Чёрный дельфин» (здесь содержатся те, кто осуждён на пожизненный срок).

Людмила Иванова

Омбудсмен написала в Telegram-канале, что получила обращение в защиту прав осужденных в ИК № 6 по Оренбургской области.

«Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», — пояснила Москалькова.

Колония получила своё неофициальное название из-за сооружённого во дворе заключёнными фонтана со скульптурой чёрного дельфина.

Как сообщало ИА Регнум, Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отказал в удовлетворении ходатайств трёх заключённых с пожизненным лишением свободы. Отбывающие наказание в «Чёрном дельфине» просили об условно-досрочном освобождении.